La Asociación Española Contra el Cáncer celebra el 6 de noviembre su Cena de Gala para impulsar la investigación y la atención gratuita a pacientes y familiares

La Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga celebrará el próximo 6 de noviembre, a las 20:00 horas, en Hacienda El Álamo Alabardero, una nueva edición de su tradicional Cena de Gala Solidaria, una cita que reunirá a empresas, instituciones y ciudadanía con el objetivo de seguir impulsando la investigación oncológica y los servicios gratuitos que la entidad presta a pacientes con cáncer y sus familias.

La gala supondrá además el acto de clausura de la campaña provincial de cáncer de mama, que durante todo el mes de octubre ha desarrollado más de un centenar de actividades de sensibilización, prevención, apoyo a pacientes y movilización social en numerosos municipios de la provincia.

El evento cuenta con el respaldo de Fundación Unicaja, patrocinador principal de la gala, cuyo compromiso con las iniciativas sociales y sanitarias contribuye a que la Asociación pueda seguir avanzando en su misión de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y apoyar la investigación oncológica.

En este sentido, Ana Cabrera, responsable de Acción Social e Investigación de la Fundación Unicaja, destacó la importancia de la alianza entre ambas entidades. "En Fundación Unicaja creemos que la investigación es la herramienta más poderosa, que transforma la esperanza en avances reales. Pero mientras esos avances llegan, debemos luchar por una atención integral al paciente oncológico, a través de todos los servicios que la Asociación Española contra el Cáncer pone a su disposición, por eso, esta alianza es tan importante, porque se traduce en el apoyo directo a proyectos que contribuyen a mejorar la vida diaria de las personas con cáncer y de sus familias."

El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales retos sanitarios de nuestro país. Según las previsiones, durante 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos de cáncer de mama en España, siendo el segundo tumor con mayor incidencia.

En la provincia de Málaga, la Asociación Española Contra el Cáncer atendió durante el último año a 1.125 pacientes con cáncer de mama, a quienes ofreció 8.374 sesiones de atención profesional especializada a través de sus servicios gratuitos de atención psicológica, trabajo social, fisioterapia, nutrición, logopedia, asesoramiento jurídico y préstamo de material ortoprotésico.

Asimismo, en el conjunto de su actividad provincial, la Asociación atendió durante 2025 a 2.777 personas y realizó más de 16.000 sesiones profesionales, además de destinar más de 810.000 euros a proyectos de investigación oncológica, situando a Málaga entre las provincias que más recursos aportan a la investigación contra el cáncer en España.

Para Juan Carlos Martín, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga "esta Cena de Gala es mucho más que un evento solidario. Es una oportunidad para que Málaga vuelva a demostrar su compromiso con las personas que afrontan el cáncer y con sus familias. Cada entrada se transforma en investigación, en atención psicológica, en apoyo social y en acompañamiento para quienes más lo necesitan. Gracias a la solidaridad de la sociedad malagueña podemos seguir ofreciendo servicios gratuitos y financiando proyectos que nos acercan cada día más a superar esta enfermedad."

Para finalizar, el presidente provincial de la asociación también hizo un llamamiento a la solidaridad de la sociedad malagueña y recordó que cada entrada vendida tiene un impacto real en el bienestar de los pacientes. "Queremos hacer un llamamiento especial tanto a las empresas como a la ciudadanía para que nos acompañen el próximo 6 de noviembre. Entre todos podemos seguir generando esperanza y mejorando la vida de miles de personas. Cada asistencia cuenta y cada gesto tiene un impacto real."

La cena comenzará con un cóctel de bienvenida y continuará con una propuesta gastronómica en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La velada estará presentada por el periodista y comunicador Roberto López y contará con las actuaciones musicales de Vintage Experience y de la cantante Conchita, además de otras sorpresas preparadas para los asistentes. Como novedad, todas las personas participarán automáticamente, gracias a la numeración de su entrada, en el sorteo de una cesta con más de veinte regalos, entre los que se incluyen productos gastronómicos, de belleza o cenas en restaurantes.

Las entradas tienen un precio de 100 euros por persona e incluyen cóctel y cena. Las reservas pueden realizarse llamando al teléfono gratuito 900 100 036 o a través del enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/cena-de-gala-malaga.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga anima a empresas, entidades y particulares a sumarse a esta gran noche solidaria que permitirá seguir financiando investigación y garantizando que ninguna persona con cáncer tenga que afrontar la enfermedad en soledad.