El Amir cuelga el “SOLD OUT” en Málaga en el V Festival Internacional de la Guitarra Pepe Romero

El Amir actuará este viernes 11 de septiembre, a las 19:30 h, en la Sala María Cristina de Málaga, en el marco del V Festival Internacional de la Guitarra de Málaga Pepe Romero, con el cartel de SOLD OUT.

El guitarrista ha agotado todas las localidades para su recital “Alma Flamenca”, confirmando la expectación despertada por una de las personalidades más singulares de la guitarra flamenca actual.

Y singular porque no resulta demasiado habitual encontrar a un guitarrista flamenco cuya guitarra pueda escucharse en una película de James Bond, que al mismo tiempo recorra grandes escenarios internacionales como solista en The World of Hans Zimmer y que, cuando se queda solo frente al público con una guitarra flamenca entre las manos, vuelva al lugar del que parte todo: el flamenco.

DE HOLLYWOOD A UNA GUITARRA FLAMENCA EN MÁLAGA

La guitarra de Amir John Haddad -EL AMIR forma parte de la banda sonora de James Bond 007: Sin tiempo para morir, compuesta por Hans Zimmer y de otras películas de Hollywood.

Además, El Amir participa desde hace años como guitarrista solista en la producción internacional The World of Hans Zimmer, dedicada a la música cinematográfica del compositor alemán, con la que ha recorrido importantes escenarios y grandes recintos europeos.

Pero su historia musical empezó mucho antes.

El Amir toca la guitarra flamenca y el laúd árabe desde los siete años y ha construido una carrera difícil de encerrar en una sola etiqueta. A lo largo de los años ha incorporado también instrumentos como el buzuki griego, el saz turco, la guitarra eléctrica, el bajo o el banjo, moviéndose con naturalidad entre el flamenco, la música árabe y mediterránea, el rock, el funk, la electrónica y las músicas del mundo.

Durante diez años formó parte de Radio Tarifa y ha colaborado, grabado o compartido escenario con artistas como Stanley Clarke, Marcus Miller, Chambao, Carles Benavent, Jorge Pardo, Juno Reactor, Lisa Gerrard, Peter Murphy, Daniel Hope, Raimundo Amador,

Miguel Poveda, Diego El Cigala, José Mercé o Estrella Morente, entre muchos otros.

Flamenco, música árabe, Mediterráneo, rock, música clásica o bandas sonoras conviven así en una trayectoria en la que la guitarra flamenca sigue funcionando como centro de gravedad.

UNA CARRERA QUE NO CABE EN UNA SOLA ETIQUETA

El Amir ha sido nominado a los Latin Grammy por sus grabaciones con Radio Tarifa y Chambao y ha recibido Global Music Awards por diferentes trabajos de su carrera.

Su inquietud musical le llevó incluso a convertirse en 2017 en el primer músico en interpretar el Concierto en Do Mayor de Vivaldi con buzuki griego, en una adaptación especial de la obra interpretada junto a músicos de la Orquesta Nacional de España y estrenada en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Madrid. Dos años después volvería a Vivaldi, esta vez con guitarra flamenca.

La CNN lo escogió para participar en un documental sobre las raíces culturales y musicales de Andalucía y las influencias árabes en el flamenco, mientras que la televisión pública estadounidense PBS contó con él para abordar las conexiones entre el flamenco, la música andalusí y la música clásica de Domenico Scarlatti.

Su discografía flamenca incluye Pasando por Tabernas, 9 Guitarras y Andalucía, este último concebido como un homenaje musical a las ocho provincias andaluzas.

ESTE VIERNES, MÁLAGA

Después de escenarios internacionales, grandes producciones cinematográficas y colaboraciones que cruzan estilos, países y continentes, este viernes El Amir propone algo mucho más directo.

Una guitarra flamenca.

Un músico.

Una sala llena.

El público malagueño ya ha respondido.

Las entradas están completamente agotadas.

Ahora queda la música.