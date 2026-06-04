Marenostrum Fuengirola reúne este fin de semana a Siempre Así, Pablo Alborán e Ignatius en tres noches irrepetibles

Marenostrum Fuengirola afronta un intenso fin de semana de música, humor y emociones con tres propuestas muy diferentes que convertirán el recinto en uno de los grandes puntos de encuentro culturales de la Costa del Sol. Del viernes al domingo, el público podrá disfrutar de la energía de Siempre Así, la esperada actuación de Pablo Alborán y el universo imprevisible de Ignatius, en tres citas diseñadas para vivir experiencias únicas frente al mar Mediterráneo.

La primera parada llegará el viernes 5 de junio con Siempre Así, una de las formaciones más queridas de la música española. El grupo sevillano aterriza en Marenostrum Fuengirola con una gira concebida para celebrar a través de canciones que forman parte de varias generaciones. Durante cerca de dos horas, el público podrá cantar, bailar y emocionarse con un repertorio lleno de alegría, complicidad y ese inconfundible estilo que ha convertido a la banda en un referente. Una invitación a desconectar de las preocupaciones y dejarse llevar por la música en un ambiente cargado de cercanía y buen humor.

El sábado 6 de junio será el turno de Pablo Alborán, que regresará para reencontrarse con sus seguidores en uno de los conciertos más esperados de la temporada. El artista malagueño presentará en directo las canciones de su nuevo álbum, “KM0”, un trabajo que marca una nueva etapa creativa en su trayectoria y en el que explora sonidos y estilos diversos sin renunciar a la emoción que caracteriza su música. Baladas, ritmos latinos y nuevas sonoridades se combinarán con los grandes éxitos que han acompañado a millones de personas durante los últimos años, en una velada que promete momentos de gran intensidad y una conexión especial con el público de su tierra.

El fin de semana culminará el domingo 7 de junio con Ignatius, una de las figuras más inclasificables y provocadoras del panorama nacional. Capaz de generar sorpresa y carcajadas a partes iguales, el cómico llegará al recinto fuengiroleño con un espectáculo en el que cualquier cosa puede suceder. Su estilo irreverente y su capacidad para romper las expectativas convierten esta cita en una experiencia diferente, imprevisible y especialmente atractiva para quienes buscan salir de lo convencional.

Tres días, tres propuestas y tres maneras distintas de disfrutar del directo en un entorno único. Música para cantar a pleno pulmón, emociones para compartir y humor para dejarse sorprender conforman la programación de un fin de semana pensado para todos los públicos. Marenostrum Fuengirola invita que la gente forme parte de estas noches únicas junto al mar y a asegurar sus entradas para no quedarse fuera de una de las grandes citas culturales del inicio del verano.