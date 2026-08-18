Unicaja Baloncesto inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos en Quirónsalud Málaga

Esta semana arranca la actividad para los jugadores del Unicaja Baloncesto, quienes han comenzado a someterse a los reconocimientos médicos y físicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, con un chequeo médico que incluye exploraciones cardiológicas, traumatológicas y análisis clínicos. Estos días, los jugadores regresan de sus vacaciones incorporándose a la disciplina deportiva con esta puesta a punto mediante las pruebas médicas en el Hospital Quirónsalud Málaga y evaluaciones funcionales, de fuerza o de fisioterapia en el Martín Carpena.

El lunes 17 de agosto, pasaron examen médico en Quirónsalud Málaga Cameron Hunt, Simonas Lukosius, Ignas Brazdeikis y Willy Hernangómez.

Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del Unicaja Baloncesto

El Hospital Quirónsalud Málaga es servicio médico oficial del Unicaja Baloncesto desde la temporada 2011/12, por lo que se encarga de realizar cada año los reconocimientos médicos de los jugadores en pretemporada, así como de proveer a los mismos de todas sus necesidades de salud durante la temporada.

El compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como es el caso de Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) o el Málaga CF como Hospital Proveedor Médico Oficial.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospi-talarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales alta-mente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari De-xeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Hospital Quirónsalud Málaga, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que per-miten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor pun-tera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrino-logía, ginecología y neurología, entre otras.