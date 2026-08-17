Willy Hernangómez: "Venir al Unicaja es una oportunidad para sentirme jugador y disfrutar del baloncesto"

Willy Hernangómez ya ejerce como jugador de Unicaja a todos los efectos. El pívot ha sido presentado este mediodía en la sala de prensa del Carpena, donde ha dado sus primeras palabras como jugador del conjunto verde. El fichaje cajista ha asegurado que esta es una gran oportunidad de demostrar que sigue siendo un jugador vigente. Además, llega con el objetivo de sumar para ayudar al equipo a volver a ganar títulos.

El cinco aterriza en Málaga para sumar al juego interior del equipo y ha asegurado que las sinergias con Txus son positivas y ha sido uno de los factores por los que se ha decantado por el Unicaja. Sobre su anterior etapa en el Barça, el pívot ha dado por cerrado ese capítulo y quiere centrar sus miras en esta nueva etapa.

Willy ha afirmado que la breve duración del contrato, solo un año, se debe a la intención de demostrar sus capacidades y que no piensa en un futuro más lejano que esta temporada. El madrileño lucirá el dorsal '41' -al igual que sus hermanos- y ha asegurado que precisamente Juancho le recomendó venir a Málaga porque "era el mejor lugar" para él.