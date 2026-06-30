El Real Club de Golf Guadalhorce acoge la décima edición de su Green Solidario

Hoy hablamos de deporte, solidaridad y compromiso social. El Real Club de Golf Guadalhorce celebra este verano la décima edición del Green Solidario, un circuito benéfico compuesto por cuatro torneos que tendrán lugar durante el mes de julio y cuya recaudación irá destinada a Nuevo Futuro, Asociación Española Contra el Cáncer, FMAEC y Fundación Vicente Ferrer. En la pasada edición se superaron los 900 participantes y este año el objetivo es volver a alcanzar esa cifra en una iniciativa ya consolidada como una de las grandes citas solidarias del deporte malagueño.