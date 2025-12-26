¿Qué le espera al Málaga la próxima semana?

El Málaga vuelve el lunes al trabajo, con una sesión vespertina muy especial, ya que será a puerta abierta en el estadio de La Rosaleda, para el disfrute de la afición, que tendrá que sacar su entrada gratuita a través de la web del club. El equipo comenzará así a preparar lo próximo que le espera en 2026, un inicio de año con un primer partido a domicilio, en Gijón.

Frente al Sporting, el domingo 4 a las 14, y ya el domingo 11, a las 16:15, el primero del año en casa frente al Ceuta. Así cerrará la primera vuelta de la temporada, pero lo hará contra dos equipos de la zona alta.

Y en lo extradeportivo, este lunes se celebra la Junta General de Accionistas del Málaga, en la que se espera la comparecencia del administrador judicial, José María Muñoz, señalado recientemente en el caso Vera por por presuntas irregularidades en su papel como auxiliar del administrador del concurso de Draba, una de las empresas implicadas.