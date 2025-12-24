Llega a Málaga la Liga de Valores de la mano de Ibon navarro

Alhaurín de la Torre acogerá del 2 al 5 de enero la Fase Nacional de la Liga Valores Ibon Navarro, un proyecto que se ha consolidado como uno de los torneos más inspiradores del deporte base español. La competición refuerza una filosofía que va más allá del marcador: formar jugadores completos, promoviendo el respeto, la deportividad, el compromiso y la convivencia como elementos clave del crecimiento en el baloncesto.

Esta edición reunirá a doce equipos procedentes de diferentes puntos del país. En la categoría masculina participarán Rozas Basket, UBJ Jerez, EBG Málaga, Stadium Venecia, Basket Cervantes Ciudad Real y UPB Gandía, mientras que en la categoría femenina competirán Málaga Basket, CB Almería, Club Deportivo Moncayo Corazonistas, Club Femení Sant Adrià, Lucentum Alicante y Baloncesto Rivas Sureste.

Una de las señas de identidad de la Liga Valores Ibon Navarro es su liga extradeportiva, un sistema que premia no solo las canastas, sino la actitud de los equipos dentro y fuera de la pista. El respeto al rival, el cuidado de los espacios, el comportamiento durante la convivencia y la responsabilidad durante el torneo suman puntos que influyen en la clasificación final, reforzando el mensaje de que ganar es importante, pero ganar con valores lo es aún más.