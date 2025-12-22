La euforia contenida de Funes tras la victoria del Málaga

El Málaga cierra el 2025 con triunfo frente al Almería, tres puntos con los que acaba el año en la décima posición de la tabla con 26 puntos, a cuatro puntos del playoff de ascenso y a cinco del descenso. Y es que en los cinco partidos de Funes en el banquillo, el equipo ha sumado 11 de los 15 puntos posibles.

En el derbi andaluz, el Málaga firmó un gran partido, manteniendo la intensidad durante los 90 minutos. Se adelantó en el marcador en la primera parte, con el tanto de Dani Lorenzo con asistencia de Chupe. Ya en la segunda, Arribas de penalti empató el partido, pero el Málaga fue a por el partido, y en el 82 logró Chupe el tanto de la victoria.

“Siento rebajar el suflé. El Málaga tiene una realidad y es que, dentro de poco tiempo, vamos a Gijón. Un equipo que está en un momento mentalmente muy fuerte. Vamos a ir a ganar, no va a ser fácil, y bastante tenemos con ese partido. No vamos a cambiar el pensamiento. No tenemos que venirnos arriba en las buenas, ni abajo en las malas”, aseguraba Funes en su comparecencia de prensa.

El Málaga descansa esta semana y vuelve al trabajo el lunes 29, dado que el domingo día 4 de enero tiene en Gijón el primer partido del 2026.