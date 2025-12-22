UNICAJA 90-93 BASKONIA

Ibon Navarro tras la derrota de Unicaja frente a Baskonia: "Hay que matar los partidos"

"El inicio del último cuarto es decisivo", señalaba el entrenador de Unicaja

Redacción

Málaga |

Ibon Navarro, de Unicaja
Ibon Navarro, de Unicaja | ACB

El Unicaja cayó sobre la bocina frente a Baskonia (90-93). Los malagueños, pese a que alcanzaron una ventaja de 17 puntos, se desvaneció diurante el último cuarto, en el que no pudieron contener el acierto exterior vitoriano representado en Markus Howard, autor de los últimos 14 puntos de su equipo, incluyendo el triple decisivo en el último suspiro. Chris Duarte, el mejor del Unicaja (23 puntos, 4 asistencias 3 rebotes, 31 de valoración).

Cesión de Castañeda

El Unicaja ha alcanzado un acuerdo para la cesión de Xavier Castañeda al Hiopos Lleida hasta final de temporada. De esta forma, el base estadounidense (25 años, 1,84 metros) continuará disputando la Liga Endesa en el conjunto catalán.

Xavier Castañeda ha disputado 14 partidos con el Unicaja a lo largo de cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur. Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer