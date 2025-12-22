Ibon Navarro tras la derrota de Unicaja frente a Baskonia: "Hay que matar los partidos"

El Unicaja cayó sobre la bocina frente a Baskonia (90-93). Los malagueños, pese a que alcanzaron una ventaja de 17 puntos, se desvaneció diurante el último cuarto, en el que no pudieron contener el acierto exterior vitoriano representado en Markus Howard, autor de los últimos 14 puntos de su equipo, incluyendo el triple decisivo en el último suspiro. Chris Duarte, el mejor del Unicaja (23 puntos, 4 asistencias 3 rebotes, 31 de valoración).

Cesión de Castañeda

El Unicaja ha alcanzado un acuerdo para la cesión de Xavier Castañeda al Hiopos Lleida hasta final de temporada. De esta forma, el base estadounidense (25 años, 1,84 metros) continuará disputando la Liga Endesa en el conjunto catalán.

Xavier Castañeda ha disputado 14 partidos con el Unicaja a lo largo de cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur. Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración.