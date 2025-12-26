Ibon Navarro: "Lo de Baskonia es una buena lección"

Descansaron 24 y 25, y ya están hoy de vuelta al trabajo los jugadores de Unicaja, dado que la Liga Endesa no para durante estas fechas. Al contrario, intensifica su calendario, con partido incluso entre semana. Unicaja juega este domingo en Madrid (19h), en el Movistar Arena frente al Real Madrid, y volverá a hacerlo el 30 de diciembre en el Carpena, frente al Joventut, y de nuevo el sábado 3 a las 21h frente al Río Breogán.

Ibon Navarro mencionaba en la previa que todos los jugadores están disponibles, y recordaba sobre la derrota frente a Baskonia, que "siempre duelen, lo bueno es que entrenamos el lunes, hablamos de lo que había pasado, y las valoraciones o análisis de cómo y por qué perdimos fueron muy útiles. Fue un partido extraño. No habíamos perdido un partido en todo el año cuando ganamos dos cuartos y ganamos tres, y el Baskonia no había ganado un partido en el que no ganaran tres cuartos y ganaron uno. Y es el segundo cuarto que ganamos dos cuartos y perdemos, el otro fue con el Madrid en el Costa del Sol. Y analizando las causas, perdemos por lo mismo. Es una buena lección para nosotros, de cuando estemos en una situación parecida nos acordemos, como hemos hecho en el pasado, de ir aprendiendo con las cosas"

"Tenemos la lección muy clara de lo que ocurrió y de que tenemos herramientas para limitar o que no suceda, luego con la capacidad del rival. Una vez haces ese análisis, lo compartes con los jugadores y se dan cuenta, se queda ahí, va a la mochila y a lo siguiente. Ahora tenemos un partido contra un rival de una entidad muy grande. Hay que intentar mejorar y aprender. La clasificación es una consecuencia", comentaba el entrenador cajista.