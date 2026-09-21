Impulso 360 Estepona conquista la Copa Andalucía Azulmarino Femenina 2026

Impulso 360 Estepona se proclama campeón de la Copa Andalucía Azulmarino Femenina 2026 después de imponerse al Club Baloncesto Sevilla Femenino por 82-62 en la final disputada en el Pabellón J.A. Pineda de Estepona.

Las jugadoras del Impulso 360 Estepona cerraron así un fin de semana de competición en el que lograron hacerse con el título ante su público, poniendo el broche final a una nueva edición de la Copa Andalucía Azulmarino Femenina.

El conjunto sevillano, por su parte, alcanzó la final después de superar el sábado a Unicaja Mijas por 73-76 en la fase previa. Las jugadoras del Club Baloncesto Sevilla Femenino sellaron de esta forma su presencia en el partido por el título, donde finalmente terminaron como subcampeonas.

Tinara Moore, MVP de la final

Una vez finalizado el encuentro llegó el momento de la entrega de medallas y trofeos, con la presencia de representantes de la Federación Andaluza de Baloncesto y Azulmarino New Travel.

Las jugadoras del Club Baloncesto Sevilla Femenino recibieron sus medallas y trofeo como subcampeonas, mientras que las jugadoras del Impulso 360 Estepona levantaron el trofeo que las acredita como campeonas de la Copa Andalucía Azulmarino Femenina 2026.

Además, Tinara Moore, jugadora del Impulso 360 Estepona, fue reconocida como MVP de la final.

La clausura sirvió también para agradecer el trabajo de todas las personas que hicieron posible la celebración de la competición, entre ellas voluntariado, personal, coordinadores y equipo arbitral, así como el apoyo de Viajes Azulmarino New Travel y la colaboración del CAB Estepona.

De esta manera, Impulso 360 Estepona pone el broche de oro a la Copa Andalucía Azulmarino Femenina 2026 levantando el trofeo ante su público, mientras que el Club Baloncesto Sevilla Femenino se hace con el subcampeonato y Tinara Moore recibe el reconocimiento individual como MVP de la gran final.