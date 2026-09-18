Éxito de participación en el II Clínic de Fútbol Americano del pasado sábado 12 de septiembre

El II Clínic Team Andalucía de fútbol americano se desarrolló este pasado sábado 12 de septiembre con gran éxito y la participación de 48 jugadores y 8 entrenadores andaluces.

Esta actividad formativa contó con 4 deportistas internacionales en una doble sede: el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga y el campo de fútbol de Santa Rosalía-Maqueda.

El Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga ha sido colaborador de la prueba en la que se han impartido sesiones teóricas y prácticas.

El director del clínic, Juan Antonio Rejano, explicó que entre las charlas teóricas se impartieron playbook install, positional meeting, walk-through, field y situational. Por la tarde, llegó la parte1/1 práctica con dynamic warm-up, fundamentos individuales, 1 vs 1, inside run, 11 vs 11 team period, situational football, competición y team finish.

El clínic, organizado por Team Andalucía, contó como entrenador jefe con Javier Agote y como entrenador ofensivo con Alejandro Agüera. Este evento tuvo un precedente cercano en el tiempo con la primera edición, celebrada este julio en Sevilla.

Team Andalucía Football es un programa independiente de desarrollo y alto rendimiento que reúne a jugadores de distintos clubes andaluces para convivir, entrenar y compartir experiencias deportivas. Quiere ofrecer un entorno exigente durante el período de pre y postemporada para que los participantes puedan aprender, mejorar y llevar ese conocimiento de vuelta a sus respectivos equipos para las semanas previas al inicio de la temporada.

La convivencia entre clubes es otro de los ejes que forman la estructura de esta iniciativa para romper barreras, pues muchas veces los jugadores se enfrentan durante la temporada, pero apenas tienen oportunidades para entrenar juntos, compartir experiencias o conocer otras formas de trabajar. El proyecto plantea que esa convivencia genere respeto, compañerismo y aprendizaje y ello fortalezca toda la comunidad.