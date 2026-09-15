El administrador judicial del Málaga sobre fichajes: "Preguntadle a Loren, dinero hay"

El administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, ha atendido a los medios de comunicación a la salida de la Junta General Ordinaria de Nas Spain 2000, donde también ha sido cuestionado sobre el equipo y los posibles fichajes, aludiendo al director deportivo, Loren Juarros, pero asegurando que "hay dinero" para ello.

En la Junta se ha determinado el cambio en la administración de la sociedad, que ostenta el 97,4% de las acciones del club. Así, pasará a manos de Jamal Iglesias y Javier García Macías, representantes de Management Empresarial Málaga, empresa de la hotelera Blue Bay.

Jamal Iglesias, Blue Bay | ondacero

Un cambio de configuración, nuevos nombramientos que deben ser ratificados en una junta extraordinaria. Sin embargo, no modifica ni el día a día de la entidad ni la administración judicial, que seguirá gestionando el Málaga CF y teniendo en la persona de José María Muñoz y en última instancia de la jueza de instrucción número 14 de Málaga, María de los Ángeles Ruiz, el poder de decisión. El propio José María Muñoz explicaba este mediodía cómo queda la situación del club y de la mencionada sociedad.

"Se inicia la cuenta atrás para que el Málaga CF recupere la normalidad", ha señalado el abogado de Blue Bay, mientras que Jamal Iglesias apuesta por una ampliación de capitales para la gestión futura del Málaga.

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