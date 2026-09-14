POR LA ORDEN DE BUSCA Y CAPTURA INTERNACIONAL

Detienen en Alemania a Rakan Al-Thani, uno de los hijos del jeque

La detención se produjo el pasado sábado, cuando se disponía a coger un vuelo rumbo a Doha

Redacción

Málaga |

Detienen en Alemania a Rakan Al-Thani, uno de los hijos del jeque
Detienen en Alemania a Rakan Al-Thani, uno de los hijos del jeque | AGENCIAS

Uno de los hijos del jeque propietario del Málaga, Rakan Abdullah Al-Thani, fue detenido en Alemania el pasado sábado, cuando procedía en el aeropuerto de Munich a coger un vuelo rumbo a Doha (Catar). Las autoridades alemanas han dado conocimiento a la justicia española y así, el juzgado número 14 de Málaga ha ordenado la traducción al alemán de la Orden de Detención y Entrega (OEDE) emitida sobre el hijo del jeque, sus hermanos y su padre.

La traducción de la OEDE constituye ahora un paso necesario para que las autoridades judiciales alemanas puedan continuar la tramitación de la solicitud de entrega formulada por España. Una vez recibida la documentación requerida, corresponderá a los órganos competentes de Alemania resolver sobre la ejecución de la euroorden y una eventual puesta a disposición de la Justicia española.

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