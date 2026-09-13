Partido Completo J.5 | RC Celta 1 - 1 Málaga CF

Empate a 1 entre el Málaga CF y el RC Celta de Vigo en un partido difícil para los de Funes que, tras un error con el balón atrás, sufrió el tanto de Ferran Jutglá (41'). En la segunda parte, el Málaga mostró otra versión con los cambios, incluido el regreso de Adrián Niño que fue el autor del gol del empate (83') tras un gran centro de Pablo Martínez.

Escucha la retransmisión íntegra del encuentro de la mano de José Manuel Velasco y Xema Albero, con los comentarios de José Alberto Molina, Juan Garrido, Joaquín Castillo y Paula (pausport5).