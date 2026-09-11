El Trops Málaga cierra la pretemporada ante otro rival de su categoría, el Fundación Kutxabank Córdoba

El Trops Málaga afronta este viernes, a las 21.00 horas, en el IDM Fátima de la capital cordobesa, su último partido de preparación antes del comienzo de la competición oficial. El conjunto que entrena Miguel Ángel Moriana se medirá al Fundación Kutxabank Córdoba de Balonmano, otro rival de Primera Nacional y uno de los históricos del balonmano andaluz, en una prueba que servirá para poner el punto final a una pretemporada que ha dejado buenas sensaciones en el conjunto malagueño.

Será la última oportunidad para realizar pruebas antes de que llegue la hora de la verdad. El Trops debutará el sábado 19 de septiembre a domicilio frente al Agrinova Vícar, por lo que el encuentro de Fátima se presenta como el último ensayo para terminar de ajustar detalles, repartir los últimos minutos y llegar al estreno liguero con el mayor ritmo competitivo posible.

El conjunto malagueño ha completado hasta ahora una pretemporada exigente, en la que ha tenido que enfrentarse a rivales de distintas categorías. Ante equipos de superior categoría ofreció buenas prestaciones. El primero fue el Dólmenes Antequera, de División de Honor Plata, frente al que cayó por un ajustado 28-30 tras de reaccionar tras un mal comienzo y poner contra las cuerdas a los antequeranos en la segunda mitad.

Después llegaron dos compromisos ante conjuntos de la Liga Asobal. Frente al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, el Trops perdió por 27-30, pero a punto estuvo de dar la sorpresa. Y también plantó cara al Cajasol Sevilla BM Proin en la semifinal de la Copa de Andalucía, donde los sevillanos se impusieron por 31-25 después de una gran primera parte de los malagueños.

Donde el Trops ha mostrado un pleno es ante los rivales de su misma categoría. En los cuartos de final de la XXXI Copa de Andalucía derrotó al Cantera Sur El Ejido por 35-26. Posteriormente, se impuso al HC BM Málaga por 23-20 y, el pasado sábado, volvió a ganar en su visita al ARS Naranjas Palma del Río por 20-26. Tres victorias en otros tantos encuentros ante equipos con los que volverá a cruzarse durante la competición de Primera Nacional.

El último obstáculo antes del estreno será un Fundación Kutxabank Córdoba que afronta una nueva etapa. Pepe Morales ha tomado el relevo de Jesús Escribano, que dejó el banquillo después de doce temporadas para asumir la dirección deportiva. El nuevo técnico conoce bien la casa y tratará de mantener al conjunto granate en la zona alta de una categoría en la que la pasada campaña terminó quinto del Grupo F, con 19 victorias, dos empates y nueve derrotas.

El proyecto cordobés también presenta novedades en la plantilla. Entre las incorporaciones se encuentran el pivote portugués Tomás Chicharro, procedente del TV Cloppenburg alemán, además del extremo izquierdo aragonés Sinué Laborda, que ha llegado del Romo de Vizcaya; el portero malagueño y ex de la base del Trops Gonzalo Marfil; el primera línea y antiguo jugador de La Salle Córdoba Juande Cabrera; y el también primera línea de La Salle Luis Paz, aunque este último, según comunicó el club cordobés días atrás, sufre rotura de ligamento cruzado anterior después de caer lesionado durante el encuentro disputado en Moguer, y, por tanto, se perderá toda la temporada. La entidad ha combinado estas llegadas con la continuidad de buena parte del bloque que permitió al equipo completar una notable campaña el pasado curso.

Precisamente por el nivel del adversario, el partido supone un buen cierre para el Trops. Los cordobeses aspiran a estar en la zona noble y pondrán a prueba a un conjunto malagueño que ha ido creciendo con el paso de las semanas. Moriana ha repartido minutos, ha probado distintas combinaciones y ha dado protagonismo a los jóvenes, mientras la plantilla ha ido adquiriendo el ritmo necesario para afrontar una temporada que se presenta exigente.

Después del partido de Fátima, el Trops tendrá apenas una semana para preparar su primer compromiso oficial. El sábado 19 de septiembre, a las 18.00 horas, en el pabellón Municipal José Cano de La Gangosa (Vícar), en Almería, llegará el estreno ante el Agrinova Vícar. Antes, queda un último test para comprobar hasta dónde ha llegado el equipo en estas semanas de preparación.