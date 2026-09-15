El Cervezas Victoria Pickle Pro Tour corona a sus campeones en Mijas en la penúltima prueba de la temporada

El Cervezas Victoria Pickle Pro Tour ha puesto este domingo el broche final al Costa del Sol – Mijas Open, tres intensas jornadas de competición que han reunido a cerca de 300 jugadores, alrededor de 600 inscripciones y un total de 866 partidos, duplicando la participación registrada en la cita mijeña de 2025. El sol y las altas temperaturas han acompañado una última jornada marcada por las cinco finales de categoría PRO y por la buena afluencia de público en la pista central instalada en el auditorio del Gran Parque de Mijas, escenario encargado de coronar a los últimos campeones del torneo.

La jornada arrancó con el individual femenino, con Raquel Amaro y María Pintor disputándose el primer título del domingo. Amaro se mostró firme desde el comienzo y consiguió imponerse en dos juegos por 21-17 y 21-16, estrenando así el palmarés de campeones de la jornada. El individual masculino dejó uno de los resultados más destacados del día. Yuri Syromolotov se proclamó campeón frente a Ignasi de Rueda, actual número uno del ranking individual unificado del Pickle Pro Tour y uno de los jugadores más consolidados del circuito. Dos juegos tremendamente ajustados, resueltos por 22-20 y 22-21, permitieron a Syromolotov conquistar el título en Mijas.

Costantino y Méndez se imponen en el dobles femenino

La competición dio paso después a las modalidades de dobles. En categoría femenina, María Costantino y Sabrina Méndez se impusieron a Clara Contis y María Pintor por 21-12 y 21-13. Costantino y Méndez volvieron así a demostrar la solidez de una pareja que ya ha firmado grandes resultados dentro del circuito, llegando a Mijas habiéndose proclamado campeonas juntas en el A Coruña Open. La final masculina necesitó tres juegos para decidir a sus campeones. Ignasi de Rueda y Pep Canyadell se enfrentaron a David Illescas y Jesús García en uno de los partidos más disputados del domingo. Illescas y Garcíangolpearon primero con un 21-16, pero De Rueda y Canyadell reaccionaron en un segundo juego decidido por la mínima, 22-21, y culminaron la remontada con un 21-17 definitivo.

Canyadell firma el doblete para cerrar el torneo

El dobles mixto puso el punto final al programa deportivo del Costa del Sol – Mijas Open con otra final decidida en tres juegos. Clara Contis y Pep Canyadell se enfrentaron a Candela Pérez y Alberto Horcajuelo en el último encuentro de la pista central. Pérez y Horcajuelo comenzaron por delante tras llevarse el primer juego por 21-19, pero Contis y Canyadell reaccionaron con un 21-15 en el segundo. La igualdad volvió a marcar el parcial definitivo, que terminó cayendo del lado de Contis y Canyadell por 21-19. El resultado convirtió a Pep Canyadell en el único jugador con dos títulos PRO durante la jornada de finales de Mijas, después de conquistar tanto el dobles masculino como el mixto.

866 partidos y un nuevo salto adelante en Mijas

Las cinco finales PRO han puesto el broche a un torneo que confirma el crecimiento experimentado por el Cervezas Victoria Pickle Pro Tour en Mijas. El torneo ha contado con 16 pistas y redes profesionales en el club sede, que han permitido desarrollar de forma simultánea el grueso de la competición.

En el Gran Parque de Mijas el Cervezas Victoria Pickle Pro Tour ha trasladado a la Costa del Sol un concepto inspirado en el fenómeno del pickleball en Central Park de Nueva York, llevando la competición a un espacio público abierto y acercándola a aficionados, visitantes y personas que hasta ahora no habían tenido contacto con este deporte. Con Mijas ya finalizado, el Cervezas Victoria Pickle Pro Tour cierra su quinta parada de la temporada 2026, poniendo el foco ya en la última, el Barcelona Open, que tendrá lugar del 16 al 18 de octubre en la ciudad condal.