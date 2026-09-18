La Copa del Mundo iniciará su gira por España en la ciudad de Málaga

La Copa Mundial inicia un viaje que le llevará por todos los rincones de España para compartir con los aficionados de la Selección española el éxito del pasado Mundial. El trofeo formará parte de una exposición inmersiva que lleva por nombre “Reyes del Mundo” y que hará su primera parada en Andalucía.

El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga será el escenario en el que los aficionados podrán, durante los días 20 y 21 de septiembre, visitar la exposición que tendrá como protagonista al trofeo de la Copa del Mundo. “Reyes del Mundo” ofrecerá además a los seguidores de la Selección española la oportunidad de sumergirse en el pasado Mundial 2026, a través de una experiencia inmersiva que incluye muchas sorpresas, además de la posibilidad de ver de cerca el trofeo de Campeones del Mundo conquistado por la Selección española de fútbol en Estados Unidos.

Para poder visitar la exposición, los aficionados deberán adquirir sus tickets de entrada a través del portal oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Así conseguirán pases gratuitos para los turnos de mañana o de tarde.

https://tickets.oneboxtds.com/rfef1/events/60140

Los horarios de la Exposición serán los siguientes: el día 20 de septiembre desde las 14:00 hasta las 20:00 horas y el día 21 de septiembre entre las 09:00 y las 14:00 horas y entre las 15:00 y las 20:00 horas en el Ayuntamiento de Málaga.

El horario para la visita de la Copa del Mundo el día 22 de septiembre en el Centre Pompidou Málaga será entre las 10:00 y las 21:00 horas, y no es necesario adquirir la invitación. El acceso a la visita será por orden de llegada.