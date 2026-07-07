El malaguista que se ha 'dejado la piel' por el ascenso del Málaga: "Tenía una deuda pendiente"

La fiebre malaguista sigue en aumento tras el ascenso a Primera División del pasado 20 de junio. Tras los pelos tintados de rosa, la celebración en la Fuente de Colores y el rapado de Dotor; ha llegado el momento de cumplir promesas por parte de los aficionados. Uno de los seguidores que 'tenía' una deuda pendiente es Alfonso Landero, hincha que ha cumplido su intención de inmortalizar en sus brazos esta histórica temporada.

Dani Lorenzo y Super Boke | Onda Cero Málaga

El aficionado se ha tatuado a varios de 'Los Bichos' de Funes en sus brazos y, según ha relatado a Onda Cero Málaga, ya cuenta con catorce ilustraciones relacionadas con el equipo 'boquerón' en sus brazos. Hasta el duelo frente al Almería contaba con una única pieza inmortalizada. Desde el pitido final en el UDA Stadium, Landero ha incorporado trece dibujos a sus brazos. Los diseños son tan diversos como: Adrián Niño vestido de boquerón, Dani Lorenzo con un capote, Super Boke, un joven David Larrubia e incluso el autobús de la rúa por el centro de la ciudad.

Joaquín y la entrada de la final. | Onda Cero Málaga

Este lunes fue un día especial para el seguidor, puesto que fue la primera vez que la plantilla tuvo conocimiento de esta 'locura' malaguista. Durante su jornada laboral se encontró con Dani Sánchez y no dudo en mostrarle al lateral sus últimos tatuajes, entre lo que se encuentra la famosa frase del defensor de "Málaga picha. Y es lo que hay". Horas más tarde fue Adrián Niño el que reaccionó -a través de redes sociales- a los diseños que se ha 'impreso' en la piel. El delantero quedó anonadado y le propuso conocerse cuando vuelva de vacaciones, oferta que no dudó en aceptar.

Detalle de uno de los tatuajes de Alfonso Landero | Onda Cero Málaga

El artista que ha diseñado los tatuajes es Eric Recasens, familiar de Alfonso. Tanto el dibujante como Alfonso le han ofrecido a Niño una sesión gratuita para que el '21' también tenga un recuerdo de este histórico ascenso a Primera.