El rosa, protagonista en la segunda camiseta del Málaga CF

El Málaga CF presenta su nueva segunda camiseta oficial para la temporada 26/27, la de la vuelta ocho años después a Primera. La equipación se inspira e incorpora una elegante referencia a la emblemática Iglesia de San Juan Bautista, situada en el corazón del centro de la capital y declarada Bien de Interés Cultural como parte del patrimonio histórico de Andalucía. Un detalle cargado de simbolismo que une fútbol, cultura e identidad local en una misma creación.

A su vez, en el cuello interior, si en la primera camiseta aparecía escrito ‘MUY NOBLE’, en la segunda aparece ‘MUY LEAL’ como paralelismo a la inquebrantable lealtad de la afición con su equipo, la fe representada por la Iglesia de San Juan y el lema de Málaga como “primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica, muy Ilustre y siempre Denodada Ciudad de Málaga”.

Tras el lanzamiento de la primera equipación blanquiazul de cara al curso 26/27, a finales del mes de mayo pasado y con una gran acogida por parte de los seguidores, aficionados y simpatizantes malaguistas, llega el turno de una segunda con aroma a Primera.

Málaga es sentimiento, historia, cultura, identidad y pertenencia. Y el diseño nuevo de hummel busca reforzar ese vínculo entre Club y ciudad para que cualquier malaguista, esté donde esté, se sienta representado al vestirla. Con el mismo espíritu de lealtad que ha caracterizado a una afición que nunca falla y que llena las gradas de La Rosaleda cada partido. Y con una fuerte conexión emocional con el alma de una ciudad que vuelve a latir al ritmo de Primera División.