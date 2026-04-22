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Orden de busca y captura para los Al-Thani

Decretada por la Audiencia Provincial como paso esencial para dar viabilidad y continuidad al juicio

Redacción

Málaga |

Al Thani, en el juicio por el caso Blue Bay en la Ciudad de la Justicia de Málaga
Al Thani, en el juicio por el caso Blue Bay en la Ciudad de la Justicia de Málaga | Onda Cero

Otro paso más para esclarecer el caso Al-Thani.La Audiencia Provincial de Málaga ha decretado la búsqueda y captura internacional para Al-Thani y sus hijos, según han adelantado nuestros compañeros de Radio Marca Málaga. Es un paso necesario para la continuidad del proceso judicial. Lo primero, para poder notificarles, algo que aún no había sido posible, los delitos de acusación que la Fiscalía solicitaba sobre ellos, hablamos de 14 años de cárcel.

Y en segundo lugar, para poder llevar a cabo el desarrollo del juicio oral, dado que en nuestro país, la presencia del investigado se hace necesaria para poder llevar a cabo el procedimiento.

Esta medida de búsqueda y captura internacional, afectada al territorio Schengen, la llegada a cualquiera de sus países por parte de la familia al-Thani provocaría la inmediata comunicación a la justicia española.

El primer paso, notificar los delitos de acusación por parte de la Fiscalía después de que la instrucción ha quedado finalizada.

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