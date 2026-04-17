La UMA presenta el programa de actividades deportivas en el campus de El Ejido

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, y el director general de Deportes, Cristóbal Moreno, han dado hoy el pistoletazo de salida a un programa de actividades deportivas en el campus de El Ejido. El acto, celebrado en los jardines de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, supone la puesta en marcha, por primera vez, de una oferta deportiva propia en este campus universitario.

Con esta medida, la UMA busca facilitar el acceso al ejercicio físico al estudiantado y trabajadores de Ciencias Económicas y Empresariales, Arquitectura y Bellas Artes. La iniciativa, además, nace con una clara vocación de apertura, ya que la institución ha confirmado que las actividades no se limitarán a la comunidad académica, sino que estarán abiertas también a los vecinos y al entorno más próximo al campus.

Durante la presentación, el rector ha destacado que “se hace justicia” al campus de El Ejido, ya que esta iniciativa permite, por primera vez, la “descentralización” de los servicios deportivos de la universidad. En esta línea, ha subrayado su compromiso de impulsar este entorno urbano en torno a la idea de “La Ciudad de las Artes”, un espacio en el que conviven las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Arquitectura y Bellas Artes.

La puesta en marcha de estas actividades responde a una demanda histórica de la comunidad universitaria de El Ejido. El programa, que cuenta con la participación de técnicos deportivos de la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA), arranca con una apuesta inicial modesta, pero con una firme vocación de crecimiento, según explicó Cristóbal Moreno. "El objetivo es consolidar la iniciativa y ampliar progresivamente la oferta para alcanzar a un mayor número de usuarios", ha explicado.