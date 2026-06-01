Ibon Navarro no continuará en Unicaja

El Unicaja se quedó el viernes sin playoff, necesitaba ganar su partido en Vitoria, y no lo hizo, y además el Bilbao Basket ganó en Tenerife.

Así, y con otra derrota, acaba la temporada 25/26 para Unicaja. Y acaba con ella la era Ibon Navarro, después de que trascendiera ayer que finalmente, el entrenador vasco ha comunicado a la entidad que no seguirá la próxima temporada.

Contrato en vigor tiene, y según comentó Juanma Rodríguez, el director deportivo, una oferta de ampliación, pero finalmente, Ibon Navarro quiere poner punto y final a su etapa al frente del club. Así, cuatro años y medio después, el entrenador más laureado de la historia del club finaliza su vinculación tras ganar siete títulos en poco más de cuatro años: dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League, dos Copas Intercontinentales FIBA y una Supercopa Endesa.