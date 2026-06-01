UNICAJA ACABÓ LA TEMPORADA CON DERROTA

Ibon Navarro no continuará en Unicaja

El entrenador vasco tenía un año más de contrato

Redacción

Málaga |

Ibon Navarro, entrenador de Unicaja
Ibon Navarro, entrenador de Unicaja | ondacero

El Unicaja se quedó el viernes sin playoff, necesitaba ganar su partido en Vitoria, y no lo hizo, y además el Bilbao Basket ganó en Tenerife.

Así, y con otra derrota, acaba la temporada 25/26 para Unicaja. Y acaba con ella la era Ibon Navarro, después de que trascendiera ayer que finalmente, el entrenador vasco ha comunicado a la entidad que no seguirá la próxima temporada.

Contrato en vigor tiene, y según comentó Juanma Rodríguez, el director deportivo, una oferta de ampliación, pero finalmente, Ibon Navarro quiere poner punto y final a su etapa al frente del club. Así, cuatro años y medio después, el entrenador más laureado de la historia del club finaliza su vinculación tras ganar siete títulos en poco más de cuatro años: dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League, dos Copas Intercontinentales FIBA y una Supercopa Endesa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer