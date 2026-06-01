¿Hasta cuándo tienen los abonados para comprar su entrada?

El Málaga anunciaba tras el triunfo frente al Zaragoza (0-2) que los abonados tendrán que pagar para ver en La Rosaleda los partidos del playoff. Los abonados malaguistas podrán adquirir sus entradas a precios reducidos hasta el viernes 5 de junio a las 07:00 h. Una vez pasada esa hora, se liberarán esas localidades y ya no podrán adquirirlas.

Desde el viernes a las 10:00 h se pondrán a la venta las entradas a precio general que estén disponibles (incluyendo las entradas de los abonados que no hayan canjeado) en exclusiva para socios, pues, aunque ya hayan adquirido su entrada también tendrán preferencia para comprar localidades para familiares y amigos. La venta exclusiva será hasta el domingo 7 a las 10:00 h, momento en que se abrirá la venta al resto de aficionados. Cada abonado podrá aplicar su descuento habitual del 10% hasta en dos entradas, pudiendo adquirir un máximo de cuatro localidades.

El abono no será válido para el acceso al campo y todos los asistentes deberán adquirir su entrada.

Horarios de taquillas

· De lunes a viernes de 10 a 18:30 h.

· Sábado de 10 a 14 h.

· Día de partido, desde las 10 hasta el descanso.