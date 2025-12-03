Chase Audige, nuevo fichaje de Unicaja para el perímetro

Ya es oficial, el Unicaja refuerza su perímetro con la llegada de Chase Audige, escolta de 26 años y 1,93 metros con nacionalidad estadounidense y pasaporte jamaicano, condición que le permite jugar con licencia cotonú. El jugador firma hasta final de la presente temporada.

El escolta llega procedente del Bosna-Sarajevo de Bosnia y Herzegovina, equipo con el que disputaba este curso la FIBA Europe Cup, donde ha promediado 13,5 puntos, 2,3 robos, 1,4 rebotes y 1,3 asistencias en 8 partidos. En la ABA League, ha firmado 10,6 puntos y 1,9 robos en 7 encuentros. Llega, además, tras disputar recientemente la Ventana FIBA con la selección de Jamaica, con la que ha disputado dos partidos frente a Puerto Rico en los que contribuyó a los triunfos en ambos duelos, con 11 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes en el primero (92-90), y 20 puntos, 5 asistencias y 2 recuperaciones en el segundo ante los boricuas (92-97).

El año pasado debutó en Europa, enrolándose en las filas del Filou Oostende belga, con el que disputó la BCL, en la que promedió 14,8 puntos, 4,1 rebotes y 3,2 asistencias. Como curiosidad, el jugador se enfrentó ese curso hasta en dos ocasiones al Unicaja en la competición europea, consiguiendo 15 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en el primer duelo, y 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en el segundo, los dos resueltos con victoria malagueña (85-92 y 98-82).

Está previsto que Chase Audige aterrice en Málaga el jueves, tras lo cual pasará reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Málaga, para incorporarse a los entrenamientos ya el viernes.