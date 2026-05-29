Edufinet se acerca al mundo del fútbol profesional para analizar el modelo de gestión y negocio de los clubes de LALIGA

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por Fundación Unicaja y Unicaja, ha celebrado una nueva jornada dentro de su Ciclo de Educación financiera para el Deporte, enfocada en esta ocasión a la gestión económica y financiera de los clubes de LALIGA y a su impacto, como organizaciones empresariales, de proyección mundial.

En su séptima sesión, este ciclo de conferencias, que organiza Edufinet, a través de su línea temática EdufiSport, y que acoge la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga (UMA), contó el pasado 21 de mayo con la participación de Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes en LALIGA. El encuentro fue introducido por María del Mar Molina, miembro del equipo del Proyecto Edufinet, y por Daniel Ruiz, secretario académico de dicha facultad.

Durante su intervención, Blanco analizó la gestión y funcionamiento del negocio del fútbol español, desde la perspectiva de la organización deportiva que representa, máxima responsable de las competiciones de carácter profesional de este deporte a nivel nacional y considerada una de las ligas más influyentes del mundo, con especial atención a su relación con los clubes que la integran.

Además de abordar la dimensión económica y empresarial de la élite en este deporte, durante este coloquio se puso de relieve el papel clave que desempeñan LALIGA y sus clubes como embajadores globales que contribuyen al impulso comercial del fútbol español y a expandir su valor de marca en el mercado internacional. Entre los principales desafíos que afrontan actualmente estas entidades deportivas, se destacó también la importancia de hacer equilibrar su rentable estructura de negocio con su labor social como instituciones que representan y promueven valores positivos asociados al deporte, siendo un motor fundamental de cohesión, que vincula a la sociedad y rompe barreras culturales.

La jornada, de carácter participativo, concluyó con un turno de preguntas que propició el intercambio directo de ideas con el público asistente. Fue retransmitida en directo por streaming a través de la web del Proyecto Edufinet y de su portal temático EdufiSport, donde también puede visualizarse en diferido, ampliando así su alcance divulgativo más allá del formato presencial.

Ciclo de Educación Financiera para el Deporte

Se trata de la séptima sesión que organiza el Proyecto Edufinet, en el marco de esta iniciativa, cuya labor ha sido reconocida por CECA en la vigésima edición de sus Premios de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.

El Ciclo de Educación Financiera para el Deporte se puso en marcha el pasado octubre, con el apoyo de Funcas Educa y la colaboración de la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, y se desarrolla a lo largo del curso académico 2025-2026, a través de la línea temática de deportes de Edufinet, EdufiSport, donde este proyecto promueve, desde 2020, acciones específicas de educación financiera orientadas al mundo del deporte.

Edufinet, 20 años de trayectoria

En sus 20 años de trayectoria, el Proyecto Edufinetlos programas de educación e inclusión financiera pioneros y de referencia en España, como resultado de su compromiso con la sociedad y en el ejercicio de su política de sostenibilidad. Fruto de esta continua labor es su amplia red de colaboración, que engloba a una decena de organizaciones empresariales y 18 universidades.