¿Qué opciones tiene ahora Unicaja para entrar en el playoff de la Liga Endesa?

El Unicaja no pudo lograr la remontada frente al Joventut en esos 20 minutos que le quedaban por jugar en Badalona, donde cayó por 95-74 en un partido que se reanudó 24 días después tras los problemas técnicos que obligaron a aplazarlo al descanso el pasado 2 de mayo, con el resultado 53-33.

En esta segunda mitad, los malagueños no pudieron igualar la intensidad local, por lo que las opciones de remontada en veinte minutos se disiparon. Olek Balcerowski, el mejor del Unicaja (10 puntos, 8 rebotes, 23 de valoración).

A falta de un partido

Ese resultado mantiene a los malagueños novenos en la tabla, con un balance de 17 victorias y 16 derrotas, a un triunfo del séptimo y octavo clasificado, Tenerife y Bilbao Basket respectivamente. Para el cierre de la jornada regular, al Unicaja le queda un partido, el que disputa este viernes a las 20:30 en Vitoria frente al Baskonia. Para obtener la octava plaza y estar en el playoff por el título, necesitan los de Ibon Navarro ganar a los vitorianos y esperar la derrota de Bilbao en Tenerife.

Escucha la rueda de prensa de Ibon Navarro tras la derrota frente al Joventut.