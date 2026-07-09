Brahim, a un paso de hacer historia en el fútbol malagueño

Marruecos disputa esta noche a las 22:00 el primer partido de cuartos de final frente a Francia. El conjunto galo será el último escollo que se encuentre Brahim antes de hacer historia en el fútbol provincial malagueño. En este torneo se ha convertido en el primer futbolista nacido en la capital que participa en el gran torneo de la FIFA.

Además, es el cuarto jugador de la provincia que acude al campeonato internacional, tras Juanito, Hierro e Isco; y es el segundo que se mete en el top-8 final, tras hacerlo el veleño 1994 y 2002. Por lo tanto, el internacional con el conjunto magrebí está a un triunfo de ser el primer autóctono de la Costa del Sol que dispute las semifinales de un Mundial.

El vínculo de Brahim con Málaga no solo se ciñe al origen personal, sino que fue la propia ciudad costasoleña la que vió nacer al '10' de Marruecos en materia futbolística. El extremo se vistió de corto por primera vez en el Tiro Pichón, club que preside Juan Oñate. El dirigente ha atendido a Onda Cero para explicar sus primeros recuerdos del jugador, al que ha asegurado que de pequeño se le veía "que había nacido futbolista".

Oñate también asegura que el éxito no le ha hecho olvidar los orígenes y ha puesto en valor la cercanía con la que el jugador del Real Madrid trata a los miembros del club cada vez que les visita. También ha destacado los gestos que ha tenido con el club y las facilidades que pone cada vez que se le propone alguna iniciativa. Por último, ha destacado el valor futbolístico que tiene Brahim para afrontar esta cita y el orgullo que genera para su entorno el hecho de que esté en una cita en la que el mundo entero tiene puesta la mirada.