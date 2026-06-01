Funes: "Hoy no es el final de nada, sino el principio de algo"

El Málaga empieza este domingo, a las 21h de la noche en Gran Canaria, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el playoff de ascenso a Primera División, la ida de la semifinal, y ya el miércoles, en La Rosaleda, a las 21h de la noche también, el encuentro de vuelta. Una plaza consumada ayer tras el triunfo por 0-2 en el Ibercaja estadio frente al Zaragoza, gracias al doblete de un Chupe que se quedó a un gol del pichichi que se adjudicó Arribas con 25, frente a los 24 del cordobés.

En la otra semifinal, serán Almería y Castellón, con partido el sábado en Castalia y el martes en los Juegos del Mediterráneo. Y los dos partidos a las 21h de la noche.

Y es que finalmente, no hubo modificación en la tabla, y se mantuvieron con la plaza los cuatros equipos que llegaron con ella a esta última jornada de ayer… Y por el mismo orden… dado que todos lograron el triunfo…