El Club Mediterráneo vence en las dos categorías 'reinas' de la primera regata

La Liga Nacional Iberdrola de remo de mar ha iniciado la nueva temporada este fin de semana en aguas de Valencia. En concreto, la primera prueba del año se ha celebrado en la localidad de Oliva, en cuya playa se ha congregado un centenar de tripulaciones procedentes de 15 clubes de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña y Murcia.

Con un total de 16 regatas en el programa, la competición se ha desarrollado sobre las distancias de 3.000 y 4.000 metros. Y lo ha hecho en las modalidades solo, doble y cuatro con timonel de las categorías absoluta, juvenil, cadete y veterano, tanto masculinas como femenina, e incluso mixtas en algunos casos.

En el municipio mediterráneo de la comarca de la Safor, limítrofe con la provincia de Alicante, donde sólo han sido distinguidos con medalla a nivel nacional los vencedores de cada modalidad, ha tenido lugar la primera de las regatas puntuables para establecer el ranking clasificatorio para los equipos nacionales que participarán con España en el Europeo y el Mundial de la presente temporada.

A la conclusión de las pruebas y tras más de cinco horas de competición, las victorias se repartían entre diez de los clubes presentes. Entre ellos, y con tres triunfos, el primer líder de la Liga Nacional Iberdrola de remo de mar es el cántabro Club de Remo San Pantaleón, defensor del título y que lidera la clasificación por puntos provisional después de lograr tres triunfos en Oliva.

El alicantino Club de Mar Clot de L’illot El Campello, vigente subcampeón y que se hacía con un primer puesto en el arranque, le secundaba en la clasificación, seguido del Real Club Regatas de Alicante, cuarto la pasada temporada y que saldaba el arranque con tres victorias.

Por su parte, el Real Club Mediterráneo de Málaga ha ocupado la octava posición, con triunfos en las dos modalidades con mayor participación, el doble mixto absoluto, en el que también lograba el segundo puesto, y el solo masculino, en este caso con el subcampeón europeo Salvador Díaz. Además, en solo absoluto femenino era tercero con Marta de las Heras.

Por su parte, el Real Círculo de Labradores de Sevilla ha sido undécimo, con segundo puesto para el cuatro absoluto masculino, su única tripulación inscrita.

La Liga Nacional Iberdrola de remo de mar 2026, cuya primera regata ha sido organizada por la Federación Española en colaboración con la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana y el Club Náutico Oliva, tendrá continuidad el 5 de septiembre en Noia (La Coruña), prueba a la que seguirán el Campeonato de España de la modalidad, a celebrar en La Línea de la Concepción (Cádiz) del 18 al 20 de septiembre; y la cuarta y última regata, prevista en Castropol (Principado de Asturias) el 17 de octubre.