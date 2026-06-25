La Universidad de Málaga trabaja en la aplicación de la IA para mejorar la seguridad vial

Ingenieros de la Universidad de Málaga trabajan con Inteligencia Artificial para configurar coches que puedan hablar entre sí o con los semáforos para evitar accidentes y atascos dentro del grupo de investigación Mobilenet, dedicado a dar forma a la próxima generación de tecnología de red.

Este equipo multidisciplinar, formado por más de treinta expertos, tiende puentes entre l investigación teórica y la aplicación práctica para definir los estándares de 5G, 6G e incluso ir más allá.

Por ejemplo, en movilidad, dónde reaccionar en tiempo real es clave para evitar accidentes. La tecnología de los próximos años, en la que trabajan los ingenieros de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, permitirá también a un dispositivo móvil inteligente saber en cada momento dónde se tiene que conectar y si una red terrestre no está disponible, conectarse al satélite más cercano en ese momento.

Sergio Fortes, subdirector de Mobilenet, grupo de investigación de primer nivel en la Universidad de Málaga, dedicado a dar forma a la próxima generación de tecnologías de red.