El ciclo teatral Clásicos Solidarios en el Castillo de Gibralfaro representará ‘Una cita con Chejov’ del 17 al 19 de agosto

El ciclo teatral Clásicos Solidarios en el Castillo de Gibralfaro alcanza su decimotercera edición con la representación de Una cita con Chejov, a cargo de la compañía ‘Comediantes Malagueños Teatro’. Los pases de la obra comenzarán a las 21:00 horas los días 17, 18 y 19 de agosto en la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro. Las entradas para los espectáculos tienen un coste de 10 euros, más gastos de gestión, y se podrán adquirir en cualquier establecimiento de El Corte Inglés y en su servicio de compra on-line.

La concejala delegada del distrito Bailén-Miraflores, Mercedes Martín, junto al director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, y la directora de la compañía ‘Comediantes Malagueños’, Cristina Navarro, ha presentado el programa del ciclo.

Como en años anteriores, la recaudación íntegra de las sesiones se destinará a tres asociaciones benéficas de la ciudad: ‘Fundación Vicente Ferrer, ‘Asociación Altamar’ y la ‘Asociación Nena Paine’ El evento está patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga y la

Fundación Unicaja.

Cristina Navarro se ha encargado de adaptar y dirigir la representación de Una cita con Chejov. Se trata de un homenaje a la obra humorística del autor ruso Anton Chejov. Además, como en anteriores ocasiones, Navarro ha incluido una trama original en dos

de las piezas más conocidas del autor ruso, como son El oso y Petición de mano