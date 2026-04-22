La Universidad de Málaga ha albergado la reunión de la acción europea Margistar

La Universidad de Málaga ha albergado estos días una la reunión internacional de la acción europea MARGISTAR, que representa una red de investigación y cooperación centrada en la revitalización de áreas de montaña marginadas en Europa.

25 expertos de diversos países de Europa acudieron a la reunión, financiada dentro del programa COST (European Cooperation in Science and Technology). Otros tantos participaron de manera virtual, debatiendo sobre el futuro del proyecto, así como las próximas actuaciones de sensibilización de cara al Parlamento Europeo. Por parte de la UMA, el profesor Jesús Delgado Peña ha sido uno de los integrantes del encuentro.

Las regiones objeto de estudio por parte de MARGISTAR significan una parte importante del territorio europeo, y sufren problemas relacionados con la baja cohesión territorial, desigualdades socioeconómicas y un uso desequilibrado de los recursos naturales. El proyecto busca analizar estos desafíos desde una perspectiva multidisciplinar, integrando factores ambientales, sociales, económicos y políticos.

La Universidad de Málaga se ha unido a la celebración del Día Mundial de la Tierra 2026, cuyo lema este año es: “Nuestro poder, nuestro planeta: un grito para que las personas de todo el mundo reclamen su voz, sus derechos y su futuro”. Este evento se celebra desde 1970 cada 22 de abril, con la organización de diferentes actividades, con el fin de concienciar sobre el cuidado y también disfrute de nuestro planeta Tierra.

Así, se ha organizado una actividad, con la colaboración del Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UMA, coordinada y realizada por las profesoras de la UMA: Rosa Perán Quesada (área Botánica) y Begoña Bautista Bueno (Área Ecología). Esta actividad ha consistido en el desplazamiento a dos entornos naturales: Acequias del Río Guadalmina y Dunas de Artola (Marbella), para dar a conocer estos ecosistemas, su flora, fauna, geología, así como las amenazas a las que están sometidos, principalmente por la presión humana y el cambio climático. En esta jornada participaron estudiantes, profesores, y otras personas de la comunidad universitaria.