Antequera, próxima parada del espectáculo inmersivo ‘Luz y Verso’ de Fundación Unicaja

El espectáculo ‘Luz y Verso’ de Fundación Unicaja llega al Parque de la Negrita de Antequera del 24 de abril al 3 de mayo para ofrecer una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360º. Las entradas, cuya recaudación se destinará a la Asociación Casas de Asís de Atención Social y Alimentaria en Antequera y Comarca, se pueden conseguir en la web www.fundacionunicaja.com/luzyverso.

‘Luz y Verso’ muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos. Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido inmersivo en el que conviven proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática. De esta forma, obras como ‘Las Meninas’ de Velázquez, ‘El Caballero de la mano en el pecho’ de El Greco o ‘La Maja desnuda’ de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. ‘Luz y Verso’ permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de ‘Luz y Verso’ con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

‘Luz y verso’ se podrá disfrutar en Antequera hasta el domingo 3 de mayo en horario de martes a viernes en dos pases a las 18:00 y 20:00 horas, con un pase matinal extra a las 12:00 horas el festivo del viernes 1 de mayo y el fin de semana. El último domingo, los pases serán a las 12:00, 17:00 y 19:00 horas.

Las entradas solidarias se pueden adquirir a un precio de 5 euros en la web wwww.fundacionunicaja.com/luzyverso (entrada gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años).