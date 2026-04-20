La Fundación El Pimpi "conquista el sol" y llena de solidaridad la plaza de toros de la malagueta

Ha sido, una vez más, un día para el recuerdo en el corazón de la capital. La Fundación El Pimpi ha vuelto a demostrar que Málaga es una ciudad que brilla con luz propia cuando se trata de ayudar a los demás.

El Festival Soles de Málaga 2026, celebrado en la emblemática Plaza de Toros de La Malagueta, ha superado todas las expectativas bajo el lema “Conquista el Sol”, consolidándose como el evento solidario más potente de la provincia.

La jornada, que arrancó a mediodía bajo un cielo radiante, estuvo conducida por los presentadores oficiales de la Fundación: Belinda Washington, Ángel Rielo, Manolo Sarria y Miguel Ángel Martín. Las ongs estuvieron este año presentes de forma muy especial durante todo el festival; con pancartas, disfrutando entre el público y compartiendo vídeos explicativos que mostraron sus objetivos y lo que van a lograr gracias a lo recaudado de una forma muy especial que emocionó a todos los presentes. Este año, gracias a la generosidad de los asistentes, han logrado impulsar:

AFESOL: El primer recurso residencial temporal de la provincia de Málaga para personas con trastorno mental grave en situación de vulnerabilidad.

ALAS: Formar a docentes y orientadores en prevención y actuación ante la violencia sexual infantil, según la LOPIVI, buscando crear entornos escolares seguros

PROLIBERTAS: Que mujeres sin recursos ni red de apoyo social, privadas de libertad, tengan la oportunidad de reinsertarse socialmente, vivir de forma autónoma y no reincidir.

NUEVO FUTURO: Conseguir que niños, niñas y adolescentes de hogares en acogida mejoren su rendimiento escolar, fortalezcan su autoestima y descubran sus talentos a través de refuerzos educativos.

BETANIA: Con el proyecto “72 horas de Esperanza”, ofrecer una respuesta inmediata 24/7 a emergencias sociales en Málaga (desalojos, violencia o crisis alimentaria) mediante alojamiento seguro, kits de emergencia y acompañamiento psicosocial.

El respaldo institucional y empresarial ha vuelto a ser el motor de este éxito. El festival ha contado con el apoyo incondicional de la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, Fundación "la Caixa", Bodega El Pimpi, Fundación Lágrimas y Favores y Fundación Mahou San Miguel. A ellos se ha sumado un tejido empresarial de más de 30 empresas, unidas más que nunca para aportar en este fenómeno social malagueño.

En el escenario, el cartel de este año no dio tregua al descanso. La Malagueta vibró con las actuaciones de Seguridad Social, Broken Peach, SuperHeavySound, Lady Shakes, Dr. No, Red Vintage, Super 8, Comando G, Juan Marín y Zayas, que mantuvieron al público en pie hasta el cierre de esta maratón de solidaridad.