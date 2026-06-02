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SKABUM arrasa en 'La Voz Kids' y corona a Rock Factory como la cantera musical infantil de España

La banda infantil de ska de Marbella desató la locura en las audiciones a ciegas con un arriesgado mashup de 'Sweet Dreams' y 'Seven Nation Army'. Las caras de asombro de los coaches fueron un poema en un pleno absoluto que terminó con el grupo

uniéndose al Equipo Edurne. Detrás de este talento inusual hay un secreto: su formación en Rock Factory, la escuela responsable de las bandas infantiles televisivas de mayor éxito.

Isabel Naranjo

Malaga |

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SKABUM arrasa en 'La Voz Kids' y corona a Rock Factory como la cantera musical infantil de España | www.ondacero.es

¿Quién dijo que el Ska Punk estaba reservado para los adultos? Anoche, el plató de La Voz Kids tembló bajo la fuerza de un huracán vestido con cuadros naranjas y negros. SKABUM, la banda formada por seis jóvenes de entre 8 y 12 años, no solo se subió al escenario; lo hizo saltar por los aires. “Asombro inmediato de Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi” Al escuchar los primeros acordes de un explosivo mashup de 'Sweet Dreams' y 'Seven Nation Army' llevado al más puro estilo Ska, el plató enloqueció.

La técnica, el desparpajo y la potencia del directo provocaron algo mágico: un pleno absoluto. Las caras de asombro de Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi fueron un auténtico poema mientras pulsaban el botón. De hecho, el propio Fonsi, recordando sus inicios en un grupo vocal durante su niñez, quedó tan impactado que pidió a las tres cantantes que interpretaran un fragmento a capella. Quería apreciar de cerca unas armonías vocales insólitas y de extrema dificultad para niñas de esa edad.

Todos querían a la banda en sus filas, pero finalmente SKABUM decidió marcharse con el Equipo Edurne, dándole a la artista madrileña muchísimas posibilidades de convertirse en la coach ganadora de esta edición.

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