ECONOMÍA

Unicaja firma un convenio con Volvemos.org para impulsar el retorno del talento a España

Unicaja ha firmado un convenio de colaboración con Volvemos.org, organización que trabaja para facilitar el retorno a España de profesionales que desarrollan su carrera en el exterior. El acuerdo tiene como objetivo contribuir a que estas personas puedan regresar en mejores condiciones y poner su experiencia al servicio del tejido económico y social.

Isabel Naranjo

Malaga |

Economia
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Este acuerdo refuerza el compromiso del banco con la generación de oportunidades, el fortalecimiento del capital humano como motor de crecimiento y el desarrollo sostenible.

La colaboración de Unicaja pone el foco en el acceso a financiación bancaria y, en general, en el apoyo de iniciativas que favorezcan el emprendimiento, la creación de redes profesionales y la fijación de población, especialmente en los territorios en los que Unicaja desarrolla su actividad.

En concreto, el banco ofrecerá productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de quienes regresan a España, como cuentas bancarias, opciones de financiación, facilidades para transferir recursos desde el extranjero y asesoramiento personalizado.

De igual modo, Unicaja respaldará las iniciativas impulsadas por Volvemos.org destinadas a acompañar a profesionales españoles en su proceso de retorno, facilitando su integración laboral y su conexión con oportunidades profesionales y empresariales en España.

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