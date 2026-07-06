Tres bailaores de flamenco mañana harán las delicias de los transeúntes en forma itinerante recorriendo las calles y plazas.

Movimiento de caderas, palmas y castañuelas, ataviados con camisetas amarillas con el nombre del comedor social más grande del país "Yo soy Tu" y repartiendo panfletos sobre cómo colaborar con la apertura de un nuevo albergue.

Este tendrá capacidad para 50 personas de 18 a 40 años que viven en la calle.

El comedor social dispone de una trabajadora social, un psicólogo y una abogada que les ayudarán a encontrar trabajo.

El objetivo es buscar la rehabilitación de la gente. Se dispone de 25 ordenadores para instruir a las personas en el reto digital, habitaciones y camas limpias a total disposición.

La asociación aconfesional Yo soy Tu dispone de amplia trayectoria donde a 170 personas se les ha encontrado trabajo.

Dispone del apoyo entre otros de la Fundación La Caixa y se trata del que más personas atiende con comidas diarias de todo el país , 2.000 en un mismo espacio.

¿Cómo puede colaborar la gente?

Económicamente mediante donativos o haciéndose socio , a través de su página, poniéndose en contacto con su principal responsable, Emilio Jesús, ex teniente legionario jubilado en en estos momentos, donando ordenadores, pádel, juegos creativos, como ajedrez, libros de estudios técnicos , ropa, material sanitario y etc...

La asociación cuenta con un servicio jurídico especializado así como un servicio de envío de material ortopédico, reparto de menús a domicilio para personas enfermas , menús Halal, reparto de desayunos infantiles, servicio de ayuda en farmacia, orientación sociolaboral y orientación en cuanto a extranjería.

A partir de las 12h mediodía se pondrá en marcha el espectáculo coreográfico de la Rumba Solidaria por las calles.