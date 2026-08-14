Toda la programación del viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de feria

Viernes 14 de agosto

La Feria arranca oficialmente con la Cabalgata Histórica de Málaga, que comenzará a las 20:00 horas desde la Plaza de la Merced. A las 20:30 horas está prevista la entrega de las llaves de la ciudad en la Plaza de la Aduana, antes de continuar el recorrido por las principales calles del Centro Histórico.

La jornada inaugural tendrá además dos grandes espectáculos nocturnos. A las 23:50 horas, el Puerto de Málaga acogerá un espectáculo de luminotecnia con drones. A medianoche llegará el espectáculo piromusical, previsto en la carretera de acceso a la terminal de cruceros.

Sábado 15 de agosto

- Romería a la Basílica de la Victoria

La jornada comenzará con la tradicional Romería a la Basílica-Santuario de Santa María de la Victoria. A las 10:00 horas, el Paseo del Parque acogerá la concentración de enganches, caballos y peregrinos.

A las 11:00 horas partirá la comitiva para realizar la ofrenda floral a la Patrona. La actriz malagueña María Barranco será la abanderada de la Feria de Málaga 2026. El recorrido partirá del Ayuntamiento y continuará por el Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Atarazanas, Carretería, Álamos, Plaza de la Merced y calle de la Victoria, hasta llegar al Santuario.

- Feria del Centro

En la Plaza de la Constitución, Carlos Bravo actuará de 13:00 a 16:00 horas, seguido de Silverio Soto, de 16:00 a 18:00 horas.

En las plazas de Las Flores, del Obispo y de San Pedro Alcántara habrá animación musical variada de 15:00 a 18:00 horas.

La calle Marqués de Larios será escenario de la Fiesta de Verdiales, con pandas desde la 13:00 hasta las 17:00 horas.

Además, el escenario de folclore popular malagueño contará con actuaciones de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas.

- Plaza de Toros La Malagueta

A las 19:00 horas, acogerá la corrida extraordinaria “Sabor a Málaga”, con los diestros Mari Paz Vega, David Galán y José Antonio Lavado.

- Real de la Feria

A las 21:30 horas, tendrá lugar el pregón de las fiestas, a cargo del entrenador del Málaga CF Juan Francisco Funes Arjona, en la Avenida de las Malagueñas. A continuación, a las 22:00 horas, se inaugurará el alumbrado artístico.

- Caseta Municipal del Flamenco y la Copla

Contará con la actuación del grupo flamenco "Alegrías" a las 14:00 horas, y a las 23:00 horas con Chato de Málaga.

- Centro de Exhibición Ecuestre

Acogerá a las 16:00 horas y a las 22:00 horas el espectáculo “Málaga sueña a caballo”

- Caseta Municipal Infantil

A las 21:30 horas, La Compañía Vibralto presentará el espectáculo "Mastelchef".

- Caseta de los verdiales

Desde las 22:00 horas, hasta las 03:00 horas contará con actuaciones de diferentes pandas.

- Auditorio Municipal

A las 21:30 se presentará una muestra de bailes malagueños y flamencos y a continuación tendrá lugar la actuación de Encarni Navarro y Diana Navarro.

- Explanada de la Juventud

A partir de las 22:00 contará con "Los 40 Urban Session Málaga"

Domingo 16 de agosto

- Feria del Centro

En la Plaza de la Constitución, Lázaro Cruz actuará de 13:00 a 16:00 horas, mientras que Cantando Bajito lo hará de 16:00 a 18:00 horas.

Las plazas de Las Flores, del Obispo y de San Pedro Alcántara tendrán animación musical de 15:00 a 18:00 horas.

En la calle Marqués de Larios continuará la Fiesta de Verdiales, con pandas desde la 13:00 hasta las 17:00 horas.

El escenario de folclore popular malagueño ofrecerá actuaciones de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas.

- Plaza de La Merced

Acogerá de 12:00 a 15:30 horas la Feria Mágica “De la Tierra a la Luna. 30 aniversario”, con juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia y música, además de distintas compañías y propuestas de animación.

- Plaza de Toros La Malagueta

A las 19:00 horas, acogerá la Corrida de Rejones con Rui Fernandes, Diego Ventura y Ferrer Martín.

- Real de la Feria

En el Real, de 12:00 a 20:00 horas, se celebrará el Paseo de Enganches y Caballos, con el itinerario oficial por el recinto.

- Caseta Municipal del Flamenco y La Copla

A las 14:00 y a partir de las 23:00 horas contará con diferentes actuaciones.

- Centro de Exhibición Ecuestre

Contará con dos pases, a las 16:00 y 22:00 horas, del espectáculo “Entre jábegas y caballos”.

- Caseta Municipal Infantil

A las 21:30 horas, La Compañía Esfera Teatro presentará "La ratita presumida".

- Caseta de los verdiales

Desde las 22:00 horas, hasta las 03:00 horas contará con actuaciones de diferentes pandas.

- Auditorio Municipal

A las 21:30 se presentará una muestra de bailes malagueños y flamencos y a continuación tendrá lugar la actuación de Ana Romma y David de María.

- Explanada de la Juventud

A partir de las 22:00 contará con el Dj Manuel Pallarés

Tradición, música, caballos, verdiales, flamenco y actividades familiares marcarán el primer gran fin de semana de la Feria de Málaga 2026.