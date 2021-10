"Son las cuentas del abandono a Málaga"

Para el Partido Popular, "vemos un abandono total a Málaga en las cuentas. No sabemos si será porque el gobierno municipal o el autonómico es del PP", pero los números, dicen, "no engañan". España, que adelantó que su formación hará una valoración concreta del documento mañana en Málaga, asegura que decir que Andalucía es la segunda comunidad en la que más se invierte no significa nada. Hay más de un millón de habitantes más en nuestra comunidad. Lo importante es el gasto por habitante", recordó.