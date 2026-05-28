ALBERTO CAMPILLOS, CEO

Optima Farma desarrolla un plan de crecimiento a nivel nacional

En Onda Cero Málaga hablamos con el CEO de Optima Farma, Alberto Campillos, sobre la trayectoria de la empresa y los planes de expansión.

Redacción

Málaga |

Optima Farma es una empresa de distribución farmacéutica con sede en Sevilla y una red comercial que cubre ampliamente Andalucía, Extremadura y Levante. Con un enfoque basado en la cercanía, el servicio y la eficiencia, distribuye un amplio porfolio de marcas de referencia en el sector, Actualmente, presta servicio a más de 4.000 farmacias y desarrolla un plan de crecimiento para ampliar su cobertura en el conjunto del territorio nacional.

En Onda Cero Málaga conocemos más detalles de Optima Farma,https://optimafarma.com/, hablando con Alberto Campillos, CEO de la empresa, que nos desgrana los planes de presente y futuro, entre otras cuestiones.

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