Optima Farma desarrolla un plan de crecimiento a nivel nacional

Optima Farma es una empresa de distribución farmacéutica con sede en Sevilla y una red comercial que cubre ampliamente Andalucía, Extremadura y Levante. Con un enfoque basado en la cercanía, el servicio y la eficiencia, distribuye un amplio porfolio de marcas de referencia en el sector, Actualmente, presta servicio a más de 4.000 farmacias y desarrolla un plan de crecimiento para ampliar su cobertura en el conjunto del territorio nacional.

En Onda Cero Málaga conocemos más detalles de Optima Farma,https://optimafarma.com/, hablando con Alberto Campillos, CEO de la empresa, que nos desgrana los planes de presente y futuro, entre otras cuestiones.