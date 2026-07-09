La compañía Pata Teatro representa la obra 'Cyrano de Bergerac' en el ciclo Clásicos en Verano

El ciclo de teatro “Clásicos en Verano” alcanza una nueva edición desde que se iniciara en el año 2012. Una iniciativa que nace desde el interés artístico de presentar al público un espectáculo de Teatro Clásico en periodo estival en un entorno artístico perteneciente al patrimonio histórico de la ciudad de Málaga, el emblemático Patio de Arcos del I.E.S. Vicente Espinel (Gaona)
En esta edición, la obra a representar por la compañía Pata Teatro, es la historia del dueño de una gran nariz, Cyrano, que ama en secreto a la hermosa Roxana. Pero, ese amor es imposible, porque ella está enamorada de Cristián, un joven apuesto pero incapaz de expresar con palabras lo que siente.
La obra de teatro Cyrano" de bergerac< span>, de Edmond Rostand (estrenada en 1897) incluye elementos de la vida de este personaje, como también contiene invención y mito. En ella se le representa como un amante galante y brillante, pero tímido y feo, con una nariz notablemente grande, como de hecho la tenía. Como dijo D. Francisco de Quevedo sobre Luís de Góngora, su rival en las letras y enemigos declarados, “érase un hombre a una nariz pegado”.