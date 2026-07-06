Recetas veraniegas: rellenos de verano de "La Bentabola"

Sus ingredientes para 4 personas son:

- 6 Patatas medianas

- 6 Tomates de rama

- 6 Pimientos verdes pequeños

- 6 Cebollas pequeñas

- 1 kg de carne picada mitad cerdo y mitad ternera

- AOVE

- Sal

- 4 huevos

- Harina

Y su elaboración es la siguiente:

1. Se aliña la carne con la sal, y los huevos a su vez.



2. Las patatas se pelan y se parten por la mitad. Cada pieza de verdura se vacía y los trozos se guardan.

3. Se van rellenando de carne picada y con la carne que sobra se hacen bolas.



4. Las verduras rellenas se pasan por harina (la parte que sobresale de la carne ) y se fríen. Los restos de vaciar las verduras se doran un poquito.

5. Se ponen en una cacerola con agua y sal, primero las cebollas y a los 15 minutos el resto, incluidas las bolas de carne y los restos de verduras.

6. Se deja a fuego lento 45 minutos y listo, un plato rico para disfrutar en reuniones de verano.