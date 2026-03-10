El show más espectacular de Lola Índigo llegará a Marenostrum Fuengirola 2026

El fenómeno musical Lola Índigo aterriza en el espectacular escenario de Marenostrum Fuengirola para ofrecer un concierto inolvidable dentro de su gira.

Artista polifacética, Lola Índigo ha sabido moverse por las tablas de los escenarios con el potencial rítmico que le caracteriza, conquistando, con sus éxitos, las listas de reproducción de las radios más importantes del planeta de habla hispana. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “El Tonto”, “La Niña de la Escuela” o “La Reina”, incluida en su último álbum de estudio Nave Dragón

¿Sabías que la cantante estuvo el año pasado en Marenostrum Fuengirola como asistente en el concierto de Sebastián Yatra?

Ahora es su turno de actuar en el escenario principal Unicaja y tú puedes vivir su directo.

Ya puedes adquirir tu entrada aquí: https://marenostrumfuengirola.com/eventos/lola-indigo/.