Música

El show más espectacular de Lola Índigo llegará a Marenostrum Fuengirola 2026

La cantante granadina aterriza en el festival de música de Fuengirola el próximo 14 de agosto en el escenario principal Unicaja

Redacción

Málaga |

El show más espectacular de Lola Índigo llegará a Marenostrum Fuengirola 2026
El show más espectacular de Lola Índigo llegará a Marenostrum Fuengirola 2026 | Marenostrum Fuengirola

El fenómeno musical Lola Índigo aterriza en el espectacular escenario de Marenostrum Fuengirola para ofrecer un concierto inolvidable dentro de su gira.

Artista polifacética, Lola Índigo ha sabido moverse por las tablas de los escenarios con el potencial rítmico que le caracteriza, conquistando, con sus éxitos, las listas de reproducción de las radios más importantes del planeta de habla hispana. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “El Tonto”, “La Niña de la Escuela” o “La Reina”, incluida en su último álbum de estudio Nave Dragón

¿Sabías que la cantante estuvo el año pasado en Marenostrum Fuengirola como asistente en el concierto de Sebastián Yatra?

Ahora es su turno de actuar en el escenario principal Unicaja y tú puedes vivir su directo.

Ya puedes adquirir tu entrada aquí: https://marenostrumfuengirola.com/eventos/lola-indigo/.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer