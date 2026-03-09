Lolita da voz a Poncia del 13 al 15 de marzo en el Teatro del Soho CaixaBank

Del 13 al 15 de marzo, el Teatro del Soho CaixaBank acoge por primera vez en el escenario a la reconocida Lolita Flores con el monólogo Poncia, una obra basada en el legendario personaje de La Casa de Bernarda Alba.

Este texto está escrito a partir de las intervenciones del personaje de Poncia en la obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. En un profundo análisis del personaje, Luis Luque rescata las intervenciones de Poncia y las convierte en reflexión, soliloquios, diálogos con fantasmas y sombras. De este modo, se alumbra un nuevo mirar dentro de la casa. En la obra original asistimos a una sucesión de hechos que se desarrollan en orden cronológico. Aquí, en esta Poncia, no. Ella habla después del shock producido por el suicidio de Adela. Todo ocurre después de su muerte. Escuchamos la voz de la criada para iluminar los rincones oscuros de la obra de Lorca. Poncia habla de suicidio, libertad, culpa, clase, educación y sexo. Y lo habla con toda la fuerza de una voz que ha sido maltratada y callada. El alma de "la Poncia" se abre para insistir en la necesidad de transferir a los demás la idea de amarnos en libertad.

Sinopsis

Dentro de una tormenta de niebla, Poncia, la criada de Bernarda Alba, reza por la muerte de Adela. La casa se ha sumido en un mar de silencio. Poncia habla sola y también con ellas, con Bernarda Alba y sus hijas.

Génesis

Siendo Miguel Narros director del Teatro Español de Madrid encargó un nuevo montaje de La Casa de Bernarda Alba al director José Carlos Plaza. Este, propuso a Lola Flores para el personaje de La Poncia. Lamentablemente, por motivos de agenda, Lola no pudo hacer el montaje y se lamentaba de ello en el programa La Clave de TVE. Al saber esta anécdota me llegó la idea de leer la obra de nuevo y descubrir si podía rescatar el personaje y hacer una creación escénica a partir de él. Vi el increíble material dramático que encerraba Poncia y seguidamente llamé a Lolita Flores para proponerle que hiciera este personaje y que imaginara conmigo lo que ocurrió en esa casa después de la muerte de Adela.