Oh See! Málaga enciende la primavera: grandes nombres del indie y una nueva generación de bandas harán vibrar este fin de semana el Auditorio Municipal

En un contexto en el que buena parte de la escena indie nacional tiende a repetir en sus carteles nombres ya consolidados, Oh See! Málaga reafirma su identidad apostando de forma decidida por el talento emergente, consolidando su labor como un espacio musical único donde el público puede descubrir a algunas de las bandas llamadas a definir el futuro del género en los próximos años, sin renunciar a la presencia de grandes figuras que siguen llenando escenarios.

En su edición de 2026, el festival contará con artistas que forman parte del imaginario actual del indie nacional, con propuestas de referencia como Xoel López, Nena Daconte, Veintiuno, Carlos Sadness y el impactante directo de Zahara en su formato RAVE, una reinterpretación de su repertorio en clave techno y electrónica intensa, con una fuerte carga estética, política y reivindicativa.

Junto a ellos, Oh See! Málaga vuelve a poner el foco en una nueva generación de artistas que están redefiniendo el panorama independiente. Propuestas como Paco Pecado, que fusiona lo castizo y lo kitsch con rumba, bolero, electrónica y verbena; Sanguijuelas del Guadiana, joven formación extremeña que mezcla indie, electrónica y folclore con una personalidad arrolladora; Vera Fauna, consolidada tras el éxito de su álbum Dime dónde estamos y su pop luminoso de raíz andaluza; el dúo madrileño Vangoura; o Victorias, que presentará su nuevo álbum, ejemplifican el compromiso del festival con el presente y futuro de la escena.

A cuatro días del inicio, Oh See! Málaga refuerza así su posición como una de las citas imprescindibles de la primavera musical, un punto de encuentro donde conviven grandes nombres y nuevas voces en un entorno pensado para descubrir, disfrutar y vivir la música en directo con cercanía y comodidad