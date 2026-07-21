El sector de la automoción espera recuperar el nivel de ventas pre pandémico

Superado el ecuador del año, el sector de la automoción en Málaga espera cumplir las expectativas sobre la matriculación de vehículos estimadas en casi 32.000 turismos, lo que representaría un crecimiento del 7% respecto al año anterior.

Si se alcanza este registro, se podría afirmar que el sector ha logrado la recuperación ya que estaríamos hablando de los datos previos a la pandemia de 2020. En el primer trimestre del año ya se han matriculado 8.500 unidades. Otro dato significativo, los coches de gasolina y diésel representan solo el 30% de las operaciones totales.

Paralelamente al ritmo de ventas, el sector de la automoción tiene un aviso de huelga para los próximos días 30 y 31 de este mes y el 3 de agosto. Desde CCOO, sindicato convocante, denuncian el bloqueo en la negociación del convenio colectivo.