La receta veraniega del miércoles 15 de julio de 2026

La ensalada César, uno de los grandes clásicos de la cocina internacional, nació casi por accidente en 1924. Su creador fue el restaurador italiano Caesar Cardini, quien la improvisó en su restaurante de Tijuana cuando, en pleno fin de semana festivo del 4 de julio, la cocina comenzó a quedarse sin ingredientes.

Hoy la disfrutamos fresquita, especialmente en esta época del año, y es que, un siglo después, esta preparación, está presente en mil y una cartas de restaurantes e inspira nuevas reinterpretaciones, como en este caso. La hamburguesa César traslada los elementos esenciales de la receta original a un formato diferente: jugosidad, crujiente y la inconfundible personalidad de su aderezo, unidos entre dos panes tipo brioche.

Ingredientes de la receta:

-2 panes brioches

-400 g de pechuga de pollo

-Perejil fresco

-1 diente de ajo

-Mostaza antigua

-Queso Parmesano

-Pimienta negra

-Sal fina

-Mayonesa (Para la salsa César)

-Anchoas (Para la salsa César)

-Queso Parmesano (Para la salsa César)

-Aceite de oliva virgen extra (Para la salsa César)

-Pimienta negra (Para la salsa César)

-Sal fina (Para la salsa César)

-Hojas de lechuga

Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas.