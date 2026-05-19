La Razón entrega el XIII Premio Valores en el Museo Thyssen de Málaga

La decimotercera edición de los galardones reunirá esta noche a más de un centenar de invitados y representantes del ámbito social, político y empresarial de Andalucía bajo la cúpula del patio del Palacio de Villalón. Entre ellos, estarán presentes Ruth Sarabia, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta; Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Javier Ferrer, gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga; y José Lugo, delegado de La Razón en Andalucía.