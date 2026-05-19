Entrevista con el delegado de LA RAZÓN en Andalucía, Pepe Lugo

La Razón entrega el XIII Premio Valores en el Museo Thyssen de Málaga

El primer galardón recaerá en el pueblo de Adamuz, reconocido por la reacción ejemplar de sus vecinos tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero; el segundo, será para la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, nacida en Málaga en 2012 por impulso del Ayuntamiento. Por último, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda será reconocida por el apoyo que ofrecieron a a los vecinos de Grazalema durante las inundaciones que obligaron a desalojar a más de 1.600 personas.