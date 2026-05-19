Entrevista con el delegado de LA RAZÓN en Andalucía, Pepe Lugo

La Razón entrega el XIII Premio Valores en el Museo Thyssen de Málaga

El primer galardón recaerá en el pueblo de Adamuz, reconocido por la reacción ejemplar de sus vecinos tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero; el segundo, será para la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, nacida en Málaga en 2012 por impulso del Ayuntamiento. Por último, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda será reconocida por el apoyo que ofrecieron a a los vecinos de Grazalema durante las inundaciones que obligaron a desalojar a más de 1.600 personas.

Isabel Naranjo

Malaga |

La decimotercera edición de los galardones reunirá esta noche a más de un centenar de invitados y representantes del ámbito social, político y empresarial de Andalucía bajo la cúpula del patio del Palacio de Villalón. Entre ellos, estarán presentes Ruth Sarabia, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta; Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Javier Ferrer, gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga; y José Lugo, delegado de La Razón en Andalucía.

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